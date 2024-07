Laruccia ensaia mudança no Corinthians para enfrentar o Vasco

O Corinthians finalizou sua preparação nesta terça-feira (9) para o duelo contra o Vasco, que será realizado às 19h (de Brasília) desta quarta, em São Januário. O técnico Raphael Laruccia promoveu a entrada de Igor Coronado no time titular na atividade.

Com a iminente chegada de Ramón Díaz ao Timão, Laruccia deve se despedir do comando da equipe contra o Cruz-Maltino. Nesta terça, comandou um trabalho tático com Coronado entre os 11, uma vez que Rodrigo Garro está suspenso e não joga. Afinal, o argentino levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e não viaja para o Rio de Janeiro.

O grupo do Corinthians ainda treinou bolas paradas defensivas e ofensivas, além de cobranças de pênalti. Uma das armas do Vasco são as jogadas pelo alto, aproveitando a boa impulsão do artilheiro Vegetti. A dúvida é sobre quem ficará com a lateral esquerda. Hugo e Matheus Bidu brigam pela titularidade.

Dessa maneira, Laruccia deve mandar a campo o seguinte time em São Januário: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

O duelo é de suma importância para o Corinthians. Afinal, o time amarga a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos, na zona de rebaixamento. Até o momento, o Timão venceu apenas duas partidas em 15 disputadas na competição.

