Base do Fluminense conquista cinco títulos no fim de semana

A equipe profissional do Fluminense não consegue voltar a vencer, no entanto as divisões de base vivem um momento totalmente oposto. Afinal, só no último fim de semana, os Moleques de Xerém concluíram a rodada com taças nas esferas regional, nacional e internacional.

Dessa forma, as conquistas aconteceram do Sub-12 ao Sub-16, chegando ao total de nove em 2024. Atuando com o elenco do sub-15, o Tricolor se sagrou campeão da primeira edição do Torneio Intercâmbio Brasil-Chile Sub-16. Os jogadores de 16 anos, aliás, também ergueram um troféu, da Amazon Cup, em Castanhal (PA). Ambas as campanhas tiveram 100% de aproveitamento.

Finalista do primeiro turno do Campeonato Carioca de cinco categorias, o Fluminense garantiu o lugar mais alto do pódio com o Sub-12 e o Sub-13, que venceram seus clássicos contra o Flamengo. Além disso, o Sub-14 levou a melhor sobre o Vasco.

A molecada do técnico Dalmo Gimenes, assim como os times comandados por Diogo Calhau e Lindolfo Melo, já somam duas conquistas este ano. O sucesso acontece após o ano de recorde de troféus de Xerém, em 2023, com 24 canecos.

Por fim, o grande destaque fica por conta do título invicto e inédito da Copa do Brasil Sub-17, conquistado pela Esquadrinha 07.

Confira os títulos do Fluminense na base em 2024

1. Copa do Brasil Sub-17

2. Torneio Intercâmbio Brasil-Chile Sub-16

3. Copa Olaria Sub-16

4. Amazon Cup Sub-16

5. Alcans Cup Sub-15

6. Copa Voltaço Sub-14

7. Campeonato Metropolitano Sub-14 (Taça Guanabara)

8. Campeonato Metropolitano Sub-13 (Taça Guanabara)

9. Campeonato Metropolitano Sub-12 (Taça Guanabara)

