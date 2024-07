Presidente do São Paulo diz que James Rodríguez pode ser reintegrado

O presidente do São Paulo, Julio Casares, admitiu nesta terça-feira (9) que o meia James Rodríguez pode ser reintegrado ao Tricolor após a disputa da Copa América. O jogador tem sido um dos principais nomes da Colômbia na competição e entra em campo nesta quarta (10), diante do Uruguai, em busca de uma vaga na decisão.

O dirigente foi o chefe da delegação da Seleção Brasileira no torneio, disputado nos Estados Unidos. No entanto, a Canarinho acabou eliminada nas quartas de final na decisão de pênaltis para o Uruguai.

Casares disse que a comissão técnica de Luís Zubeldía decidirá o futuro de James Rodríguez, caso o meia se reapresente com desejo de ficar no São Paulo. Todavia, o mandatário tricolor revelou que o mais provável é que ele seja negociado nesta janela de transferências.

Técnico vai decidir sobre James

“Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldía, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta, e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica”, afirmou o presidente, em entrevista à “ESPN”:

“Se voltar com convicção de se entregar nos treinamentos, contribuir e disputar uma posição, assim que funciona o futebol, será bem-vindo como foi na contratação. Mas, se vier com uma cabeça de querer sair, havendo uma compensação financeira para ajuste de toda a situação, ele será feliz em outro lugar”, declarou.

James vem se destacando pela Colômbia nesta Copa América. Até o momento, ele atuou nas quatro partidas da seleção cafeteira no torneio e soma um gol e cinco assistências.

James no São Paulo

O meia colombiano chegou ao São Paulo em agosto de 2023 como uma contratação de impacto, por conta de suas passagens por clubes como Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern de Munique. No entanto, não se firmou no futebol brasileiro. No início desta temporada, chegou a ser afastado e negociou rescisão de contrato. Sem acordo, permaneceu.

Assim, voltou a ser utilizado pelo então treinador Thiago Carpini, porém não foi bem. Já com Zubeldía, o panorama foi ainda mais desanimador. Afinal, entrou em campo somente uma vez, no fim do jogo contra o Palmeiras. Posteriormente, não foi mais relacionado para as partidas do Tricolor.

O São Paulo ainda não recebeu nenhuma proposta por James nesta janela de transferências, mas o bom rendimento na Copa América pode mudar este cenário. Contudo, o clube tem uma dívida de cerca de R$ 10 milhões com o jogador e precisa negociar o pagamento deste montante.

