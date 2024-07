Vini Jr reconhece erro por cartões e pede desculpas aos torcedores

Poucos dias após a eliminação do Brasil na Copa América, Vini Jr, o grande nome da atual Seleção, pediu desculpas aos torcedores. O atacante confessou que errou aos tomar dois cartões “evitáveis”, e que, mais uma vez, viu uma eliminação da Canarinho do lado de fora do campo.

“Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso”, iniciou Vini.

“Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece”, completou.

Entenda!

Vini Jr recebeu dois cartões amarelos na fase de grupos da Copa América. Com isso, teve que cumprir suspensão nas quartas de final, quando a Seleção Brasileira pegou o Uruguai e foi eliminada nos pênaltis. Aliás, para muitos torcedores, o segundo cartão, contra a Colômbia, foi imaturo. Afinal, a advertência foi aos seis minutos de jogo.

Veja a postagem

Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. (@vinijr)

