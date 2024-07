No último sábado (06/07), o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 0 no MorumBIS e se manteve entre os primeiros colocados do Brasileirão. Além do repertório e da eficiência do setor ofensivo, os jogadores tricolores também protagonizaram uma boa atuação na parte defensiva.

LEIA MAIS: Thiago Carpini analisa situação de James Rodríguez no São Paulo: ‘Não faria parte’

Defesa do São Paulo

O Tricolor Paulista sofreu gols contra Corinthians, Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia e Athletico-PR, respectivamente. No entanto, os jogadores são-paulinos neutralizaram os ataques do Bragantino e saíram de campo sem ser vazados no MorumBIS.

O São Paulo, dessa forma, quebrou uma sequência negativa de seis jogos e teve uma atuação sólida em campo. Após oscilações, Arboleda e Alan Franco aos poucos estão ganhando entrosamento e se consolidando na defesa tricolor.

Apesar da fragilidade defensiva, os jogadores tricolores vivem um bom momento na temporada. Afinal, os comandados de Luis Zubeldía vêm de quatro vitórias consecutivas e têm protagonizado boas atuações nos últimos jogos. O técnico, aos poucos, está construindo um trabalho promissor no clube.

Aliás, o São Paulo agora entra em campo na próxima quinta-feira (11/07), diante do Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Paulista está na quarta colocação, com quatro pontos de desvantagem em relação ao Flamengo, líder do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Defesa do São Paulo reencontra solidez no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.