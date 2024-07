Grêmio deve enfrentar o Cruzeiro com pelo menos três mudanças no time titular

O técnico Renato Gaúcho deve fazer pelo menos três mudanças no time do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro. Tal situação baseia-se no time inicial que perdeu para o Juventude por 3 a 0, no último domingo (07). A expectativa é que o Imortal conte com o retorno do goleiro Marchesín e do zagueiro Kannemann, além do meio-campista Pepê.

Com relação ao arqueiro Marchesín, o comandante indicou que extinguiu o esquema de rodízio na meta do Tricolor Gaúcho. Tal afirmação ocorreu, na última entrevista coletiva, após o revés para o Ju. Na oportunidade, Rafael Cabral foi o dono da posição, mas recebeu críticas por possível falha no primeiro gol do adversário. Assim, o argentino recupera a vaga de titular.

No sistema defensivo, a expectativa é a de que Kannemann também esteja entre os 11 iniciais. Renato Gaúcho preservou o zagueiro da última partida. A outra vaga será disputada por Rodrigo Ely, que cumpriu suspensão no confronto anterior, e o jovem Gustavo Martins. Vale relembrar que Geromel atua de maneira intercalada. O objetivo é evitar o desgaste físico do veterano com a sequência de lesões em um intervalo curto de tempo. Ainda mais pelo seu histórico de problemas físicos frequentes nas últimas temporadas.

Grêmio deve manter base no setor criativo e ofensivo

A propósito, a partir meio de campo e no ataque, a expectativa é de que o treinador repita a maior parte da equipe do último duelo com o Juventude. Há chances de Pepê retornar ao time titular, já que ele ficou no banco de reservas no embate anterior. Dodi é outra possibilidade, pois recupera espaço na equipe e é mais uma opção para Renato.

Uma ausência praticamente certa é do atacante Soteldo. Afinal, o venezuelano recebeu liberação da diretoria para resolver problemas particulares depois da disputa da Copa América. Tanto que ele não participou do treino, no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (09). Em seguida, a delegação sobe a Serra e retorna a Caxias do Sul.

O provável time titular do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro é: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi), Edenilson e Cristaldo; Pavón e Gustavo Nunes.

O confronto entre Grêmio e Cruzeiro vai ocorrer no estádio Centenário, às 18h30, nesta quarta-feira (10). A partida, aliás, será válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Imortal encontra-se na zona de rebaixamento, já que é o 18ª colocado, com 11 pontos. Importante relembrar que o time conta com dois jogos a menos, que foram adiados depois da tragédia das enchentes que atingiu o estado gaúcho.

