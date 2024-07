Família Neymar: como fica após chegada de nova herdeira

A família Neymar cresceu. A chegada de Helena ampliou o famoso clã dos Silva Santos e fez com que o astro brasileiro chegasse ao seu terceiro herdeiro, a segunda menina. A recém-nascida é fruto da relação extraconjugal do jogador do Al-Hilal com Amanda Kimberlly. Desta forma, cada filho do ex-Santos é oriundo de um relacionamento distinto.

Abaixo listamos os personagens centrais da família, dos membros mais antigos aos mais recentes, trazendo algumas curiosidades de suas trajetórias.

Neymar da Silva Santos

Mais conhecido como Neymar Pai, o patriarca da família é o braço central desta história. Junto a Nadine Gonçalves, com quem teve um relacionamento de 25 anos (se separaram em 2016), é o pai de Neymar Jr e Rafaella Santos. Polêmico, Neymar Pai já se envolveu em diversas controvérsias, desde a gestão da carreira do filho até casos de polícia.

Nadine Gonçalves

A matriarca do clã dos Silva Santos tem como hábito fortalecer sua imagem como mãe e avó, sempre com postagens destacando o seu carinho pela família. Presidente do Instituto Neymar Jr, projeto grandioso do astro da Seleção Brasileira em Praia Grande, Nadine também não escapa de ter seu nome associado à polêmicas desde sua separação, principalmente quando o assunto é relacionamento amoroso. Um dos mais problemáticos foi com Tiago Santos, influenciador e ex-Fazenda.

Neymar Jr.

Filho mais velho de Neymar pai e Nadine, Neymar Jr. esteve desde cedo no centro do projeto familiar. O garoto já despertava atenção ainda na base do Santos. Com o passar dos anos, confirmou à expectativa e se tornou um dos maiores jogadores de futebol do século, passando ainda por Barcelona e PSG, antes de chegar ao Al-Hilal, seu atual clube. Com a fortuna conquistada até aqui em sua carreira, ajudou a família no desenvolvimento e investimento em novos projetos, multiplicando a influência e o dinheiro do clã.

Rafaella Santos

A caçula de Neymar pai e Nadine ganhou os holofotes em paralelo à fama do irmão. Desenvolveu seu próprio negócio, virou empresária e também influenciadora digital. Aos 27 anos, Rafaella aposta em conteúdos voltados para o mundo da moda e produtos de beleza. Também ficou marcada por ter se relacionado com alguns jogadores, sendo Gabigol, do Flamengo, o mais marcante e longevo.

David Lucca

Filho mais velho de Neymar Jr., David Lucca é figura constante em postagens da família. O garoto de 12 anos é fruto da relação do jogador com Carol Dantas, com quem o astro mantém uma boa relação.

Mavie

Fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi, a atual companheira do jogador. A pequena, primeira filha menina do ex-Santos, veio ao mundo em outubro do ano passado.

Helena

A caçula do clã Silva Santos acaba de nascer e já chega cercada de polêmica. Filha de Neymar com Amanda Kimberlly, a pequena é fruto de um caso extraconjugal que aconteceu na reta final da gestação de Mavie. O astro brasileiro teve a paternidade confirmada somente após o nascimento, com o registro da certidão vindo a público. O próprio Neymar ainda não fez manifestações públicas quanto a Helena.

Bruna Biancardi

Entre idas e vindas, Bruna Biancardi se consolida como uma importante figura dentro da família. Mãe de Mavie, Biancardi já ensaiou deixar Neymar por diversos momentos, porém o casal acaba retomando a relação. Os dois, inclusive, vêm somando aparições públicas recentes com trocas de carinho e beijos, dando indício de que estão mais juntos do que nunca.

