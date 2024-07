O resultado da semifinal entre Argentina e Canadá pela Copa América pode deixar o rapper Drake ainda mais feliz em caso de vitória do Canadá. Isso porque o famoso cantor fez uma “aposta de milhões” na seleção de seu país.

Em sua conta no Instagram, o músico, que também é produtor, publicou um story com sua aposta, no valor de U$300 mil (aproximadamente R$ 1,625 milhão). Caso obtenha êxito, Drake pode ter um retorno de US$ 2,88 milhões (R$ 15,22 milhões), já que um triunfo do Canadá paga 9,6 vezes o valor apostado.

A imagem traz ainda uma brincadeira do rapper com Messi, principal jogador da Argentina. Drake colocou a frase em inglês “This could get Messi” (“Isso pode dar Messi), fazendo um jogo de palavras com o termo “messy”, que significa bagunça, e o nome do camisa 10.

Esta não é a primeira vez que Drake faz uma aposta volumosa. Recentemente, o rapper apostou U$500 mil (mais de R$ 2 milhões) no título do Dallas Mavericks na NBA. Porém, o troféu acabou ficando com o Boston Celtics.

Argentina e Canadá se enfrentam às 21h, no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA. Quem vencer encara Colômbia ou Uruguai, que duelam na outra semifinal da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Drake faz aposta milionária em vitória do Canadá sobre a Argentina apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.