Hoje dirigente do Fluminense, o ex-atacante Fred se despediu do futebol em jogo que completa dois anos nesta terça-feira (9). Contra o Ceará, no Maracanã, o Tricolor venceu por 2 a 1, no que foram os últimos minutos da carreira do jogador – relembre aqui.

Ele entrou aos 33′ do segundo tempo, no lugar do seu “substituto natural”, Germán Cano, que fazia sua primeira temporada pelo Flu. Apesar de passar em branco, Fred fez a festa da torcida, com direito a emoção e até a “gol de bicicleta”.

LEIA MAIS: Flu amarga 3ª pior campanha dos pontos corridos após a 15ª rodada

Relembre os gols de Fluminense x Ceará

Uma noite inesquecível! A vitória sobre o Ceará no primeiro turno marcou a despedida do ídolo Fred. Teve Maraca lotado e gols de Cano e Matheus Martins. QUE MOMENTO! pic.twitter.com/vFO52OFTaX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 31, 2022

O jogo valia pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time das Laranjeiras terminaria na terceira posição, garantindo vaga para a Copa Libertadores-2023, conquistada pelo próprio clube carioca. Germán Cano e Matheus Martins fizeram os gols do triunfo por 2 a 1.

A despedida só não foi perfeita pelo fato de Fred não marcar. Seu último tento pelo Tricolor, aliás, aconteceu no jogo anterior, também no Maracanã, em goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. Ele entrou aos 39′ da etapa final e marcou logo depois, aos 45+1′, já nos acréscimos do jogo. Foi, assim, seu gol de 199 pelo Fluminense. Em duas passagens, ele atuou em 382 partidas, vencendo os títulos brasileiros de 2010 e 2012.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Despedida de Fred, atual dirigente do Fluminense, completa dois anos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.