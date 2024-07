Irmã de Neymar promete tatuagem para sobrinhas

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, de 28 anos, prometeu fazer uma tatuagem em homenagem às novas sobrinhas. A informação foi divulgada pela tatuadora Biela Vianna Fernandes, que tem um estúdio em São Paulo.

A artista colocou nas redes sociais os rascunhos dos rabiscos que vai fazer em Rafaella. Os desenhos serão em homenagem a Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi,e Helena, que nasceu após rápido romance de Neymar com Amanda Kimberlly.

Santos, aliás, já tem uma tatuagem em homenagem a Davi Lucca, garoto de 12 anos, primeiro filho de Neymar.

Rafaella tirou os últimos dias para fazer vários desenhos. Na última segunda-feira (8), a influenciadora fechou as costas com o desenho de um leão e duas borboletas.

