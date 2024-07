Sem espaço no Inter, Bernabei negocia com o Independiente

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei está de saída do Inter. O jogador, pouco aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet, negocia com o Independiente, da Argentina. Ele tem contrato com o Colorado somente até o fim da temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo “ge”.

O atleta, que pertence ao Celtic, da Escócia, chegou ao Beira-Rio em março e entrou em campo apenas uma vez na temporada. Dessa maneira, já são três meses saber o que é jogar pelo Inter.

Bernabei chegou ao Colorado para brigar por posição com Renê, mas não engrenou. Assim, Coudet tem improvisado quando o titular não atua. Na derrota para o Vasco por 2 a 1, um choque de cabeça tirou o lateral-esquerdo do jogo. Todavia, quem entrou – e acabou falhando – foi o zagueiro Robert Renan.

O único jogo do jogador argentino foi contra o Real Tomayapo, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana, em 10 de abril. Na ocasião, ele ficou os 90 minutos em campo. Em seguida, ele não saiu mais do banco ou foi cortado da lista de relacionados.

Se Bernabei sair, Inter deve contratar

Se a negociação de Bernabei com o Independiente for confirmada, o Inter deve ir ao mercado para contratar um novo lateral-esquerdo. Isso porque Robert Renan está emprestado até o fim do ano pelo Zenit, no entanto pode sair caso os russos recebam alguma proposta. Por fim, Renê tem vínculo até dezembro e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Nesta quarta-feira (10), o Inter recebe o Juventude pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira Rio, às 19h (de Brasília). A partida foi adiada por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

