Athletico anuncia a contratação do técnico uruguaio Martín Varini

O Athletico anunciou, na noite desta terça-feira (09), a contratação do técnico uruguaio Martín Varini. Varini chega ao CAT Caju ao lado dos auxiliares Alejandro Toyos, Nicolás da Costa e Vinícius Rovaris. O treinador assinou contrato com o Rubro-Negro e teve a primeira conversa com o elenco.

Martín Varini ainda não comandará o Athletico nesta quarta-feira (10), diante do Bahia, pelo Brasileirão Betano. Varini estava no Defensor Sporting, do Uruguai e chega ao clube paranaense após uma grande campanha como treinador do time uruguaio.

Antes de chegar ao Defensor Sporting, o novo técnico athleticano foi auxiliar de Paulo Pezzolano no Cruzeiro, de 2022 a 2023, e no Real Valladolid, da Espanha, em 2023. Também foi treinador do Rentistas, do Uruguai, em 2021.

Martín Varini, inclusive, atuou no futebol brasileiro pela primeira vez em 2022, quando foi auxiliar de Paulo Pezzolano no Cruzeiro. Após deixar a Raposa, a dupla foi para o Real Valladolid, da Espanha, que subiu da segunda para a primeira divisão nessa temporada. Varini, então, assumiu o Defensor Sporting antes de chegar ao Athletico.

