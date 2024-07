Internacional x Juventude: onde assistir escalações, arbitragem

Internacional e Juventude fazem um duelo gaúcho nesta quarta-feira (10/7), pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. A partida será às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em razão do frio no Rio Grande do Sul (possibilidade de 5 graus) e a insatisfação da torcida com o Colorado – que perdeu para o Vasco em casa na rodada passada do Brasileiro – a previsão é de cerca de no máximo 30 mil no estádio. Já o Juventude está animado com o grande jogo que fez pelo Brasileirão no fim de semana, 3 a 0 sobre o Grêmio.

O jogo de volta ocorrerá no sábado, 13/7, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir

A Prime Vídeo transmite a partir da 19h (de Brasília).

Como está o Internacional

O treinador Eduardo Coudet fará pelo menos seis mudanças em relação ao último jogo. O goleiro Anthoni assume a posição por causa da situação de Fabrício. O arqueiro titular nos últimos jogos já defendeu o Nova Iguaçu, seu ex-clube, na Copa do Brasil. Já o uruguaio Rochet segue na Copa América. Dessa forma, a opção é Anthoni. Na zaga, Vitão, seu melhor zagueiro, está de volta. Já na lateral-esquerda a opção é Robert Renan para a vaga de Renê, ainda se recuperando da concussão sofrida contra o Vasco. No meio de campo, Wesley e Wanderson entram nas vagas de Hyoran e Bruno Gomes, que não aprovaram na última partida. Já no ataque, Enner Valencia, que voltou da Copa América após a eliminação do Equador, assume o comando do ataque.

Mas ainda pode ocorrer mais uma alteração. Afinal, resta saber se Rômulo dará ou não a vaga a Thiago Maia ou Aranguiz. Estes dois últimos se recuperam de lesão e podem não estar 100%. Nesse caso, Rômulo segue no time.

Como está o Juventude

O técnico Roger Machado tem dois desfalques para o duelo com o Colorado. Afinal, Zé Marcos, com lesão na panturrilha, e Danilo Boza com dores na coxa esquerda, estão fora. Assim, Roger escalará Rodrigo Sam e Lucas Freitas como dupla de zaga. No mais, a mesma base que detonou os gremistas.

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data e horário: 10/7/2024

Local: Beira-Rio, Portor alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Rômulo (Thiago Maia ou Aranguiz), Wesley, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

