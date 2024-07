Fábio Carille pede reforços no Santos; veja as posições

Na liderança da Série B, o Santos viveu dias agitados por conta do técnico Fábio Carille. O Corinthians manifestou o interesse e o Peixe correu o risco de ficar sem o comandante. Com a novela encerrada, o treinador voltou as atenções ao trabalho e entrou em contato com a diretoria para solicitar novos reforços.

Apesar de estar no topo da classificação, o comandante acredita que o elenco precisa de reforços para aguentar o ritmo dos jogos, pois a competição apresenta adversários complicados e o Peixe não pode sofrer com as baixas por lesões.

De acordo com as informações do ge, a lista compõe cinco contratações. Na defesa, o treinador quer um goleiro e outro zagueiro. No sistema ofensivo, Fábio Carille pediu dois pontas e um centroavante para disputar posição com Furch.

Enquanto o treinador não recebe as peças, o comandante vai com o que tem a disposição e tem o respaldo do presidente Marcelo Teixeira. O mandatário confia no técnico e aguarda que ele dê uma resposta no desempenho do time, já que até o momento, o Santos não demonstrou evolução em campo.

O próximo duelo do Peixe na Série B está agendado para a próxima segunda-feira (15). Na Vila Belmiro, a equipe mede forças diante do Ituano. O Alvinegro lidera o torneio, com 25 pontos. Em 14 jogos, são oito vitórias, um empate e cinco derrotas.

