Perfil de Edenilson comete gafe nas redes antes de jogo contra o Cruzeiro

Quando a fase é ruim, nada parece conspirar a favor. Na noite desta terça-feira (9), o perfil de Edenilson fez uma postagem na conta do Instagram com chamada para o duelo entre Grêmio e Cruzeiro pelo Brasileirão. Entretanto, na imagem, estava o logo da Série B. A gafe não demorou para repercutir nas redes sociais, já que o Tricolor está na zona de rebaixamento.

A equipe da assessoria de imprensa de Edenilson assumiu a responsabilidade e emitiu uma nota que afirmou que o jogador não teve relação com a postagem.

“A C2 Sports se responsabiliza pelo erro no card de pré-jogo do Edenilson, onde foi trocado a logo equivocadamente do Brasileirão. Pedimos desculpas para a torcida gremista. O jogador não teve culpa alguma pela postagem em sua rede social. Tomaremos medidas para que isso não ocorra novamente”, em comunicado.

Este tipo de publicação é corriqueira nos perfis dos jogadores na véspera ou no dia dos jogos em que estão relacionados. Mas por conta do momento do Grêmio, a postagem repercutiu entre torcedores nas redes sociais. O Tricolor Gaúcho a 18ª posição, com apenas 11 pontos.

