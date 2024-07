Soteldo não se reapresenta e será desfalque no Grêmio contra o Cruzeiro

O atacante Soteldo não se reapresentou ao Grêmio e é desfalque certo para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogador era esperado no CT do Tricolor, mas não chegou a tempo e ficou fora da relação da partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Grêmio ainda não se manifestou sobre a ausência do venezuelano.

Soteldo, aliás, havia solicitado dispensa após a disputa da Copa América defendendo sua seleção, mas postou imagens na praia no último domingo. Assim, Renato Gaúcho não contará com o atacante e já encaminhou os jogadores que vão participar do jogo.

Todavia, a comissão técnica realizou um trabalho coletivo entre os titulares e um time formado por atletas da base. Ao longo da atividade, o treinador fez interrupções para ajustes táticos e passar orientações de posicionamento. O técnico também fez um treino de bola parada.

Grêmio está na zona de rebaixamento e precisa pontuar

O Grêmio está na zona de rebaixamento, ocupando a décima oitava colocação, com apenas 11 pontos em 13 jogos. Em relação aos rivais e concorrentes diretos, são dois jogos a menos.

