Uruguai x Colômbia: onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira (10/7), em Charlotte, no Bank Of America Stadium, Uruguai e Colômbia jogam a semifinal da Copa América. A partida entre duas seleções que entraram como favoritas ao título será às 21h (de Brasília). Nas quartas, os uruguaios eliminaram o Brasil nos pênaltis. Já os colombianos massacraram o Panamá por 5 a 0.

A Colômbia conta com seu astro maior, James Rodríguez fazendo competição fantástica, não perde há 27 partidas e terá apoio de peso: a sua barulhenta torcida será maioria esmagadora no estádio. Mas os uruguaios, mesmo com desfalques importantes na defesa, vem mostrando a sua força e tem em De la Cruz o seu maestro.

Onde assistir

Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Uruguai

O técnico Marcelo Bielsa tem dúvidas na escalação para o duelo desta quarta-feira. Dois estão fora: Nández, suspenso; e Ronald Araújo, machucado e que não joga mais a Copa América. Além disso, dificilmente contará com o lateral-esquerdo Viña, com dores na coxa esquerda. Assim, o treinador estuda se entra com uma formação mais cautelosa com três zagueiros, num 3-4-3 ou mantém o tradicional 4-3-3. Mas provavelmente escalará um trio de zaga.

Bielsa descarta a conversa de que esta é uma final antecipada. Também lembra que a Colômbia tem diferenciais que precisam ser anulados. Ou o Uruguai não terá sucesso.

“Temos de ter máxima eficiencia e jogar focado do início ao fim. Afinal, a Colômbia tem ótimo treinador, excelentes jogadores e que estão entrosados há muito tempo”, disse Bielsa.

Como está a Colômbia

A Colômbia não se classificou para a Copa do Qatar (sexto lugar nas Eliminatórias). Mas vive um outro momento. Afinal, desde fevereiro de 2022 (Argenina 1 a 0) não perde um jogo. Já são 27: 21 vitórias e seis empates. E antes do empate com o Brasil, na fase de grupos, vinha de dez vitórias seguidas.

O treinador Nestor Lorenzo tem praticamente o seu time ideal, exceto pelo zagueiro Lucumí, que teve lesão ainda na primeira rodada. Mas está muito bem substituído por Cuesta. A boa notícia é a volta do volante Lerma, que cumpriu suspensão contra o Panamá. Assim, Uribe vai para o banco. Apesar do fato de ter time quase completo e o Uruguai com desfalques de peso, o treinador não vê a Colômbia como favorita.

“Não considero que a gente tenha uma vantagem determinante por causa dos desfalques do Uruguai. Afinal, a Celeste conta com jogadores de altíssimo nível para jogar em seus lugares. Além disso, nós também perdemos peças relevantes, como o zagueiro Lucumí”.

Nestor Lorenzo também foi perguntado sobre a recuperação de James Rodríguez. No São Paulo, reserva que quase nunca joga; na Colômbia brilha com tanta intensidade que é o maior favorito para ser o MVP da competição.

“Tenho a possibilidade de contar com um extraclasse. Assim, simplesmente o escalo. James, jogando com continuidade, vai sempre se destacar.”

URUGUAI X COLÔMBIA

Copa América- Semifinal

Data e horário: 10/7/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Bank Of America Stadiu, Charlotte (EUA)

URUGUAI: Sergio Rochet; Sebastián Cáceres, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte, Valverde, de la Cruz e Bentancur; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richardo Ríos, John Árias e James Rodríguez; Luiz Díaz e Córdoba. Técnico: Nestor Lorenzo

Árbitro: César Ramos (MEX)

Auxiliares: Alberto Morin e Marco Bisguerra (ambos do México)

VAR: Mario Escobar (GUA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Uruguai x Colômbia: onde assistir, escalações, arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.