Yuri Alberto vive maior jejum de gols na temporada

Nesta quarta-feira (10), o Corinthians encara o Vasco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo disputado em São Januário é fundamental para o Alvinegro, que está na zona de rebaixamento e precisa somar pontos. Para isso, uma das esperanças do Timão é o centroavante Yuri Alberto, que já brilhou em momentos importantes.

Apesar de ser o homem gol do Corinthians, o camisa 9 não vive seus melhores dias. Nos últimos seis jogos, Yuri Alberto não balançou a rede e levanta o sinal de alerta para o seu torcedor.

A última partida que o atleta marcou foi diante do Atlético-GO. Na ocasião, ele anotou os dois gols da equipe no empate por 2 a 2 fora de casa. Desde então, a seca perdura e parece não ter fim.

Além da questão individual, Yuri Alberto sofre com o jogo coletivo, pois ele tem recebido cada vez menos bolas para finalizar em direção ao gol dos adversários. Nas redes sociais e arquibancadas, o atleta é alvo de críticas constantes e sabe que o jogo deste meio de semana é fundamental para mudar o cenário.

Vale citar, que está é uma das temporadas mais goleadoras do centroavante no Corinthians. Em 31 jogos, foram 14 gols. Em 2023, o atleta marcou 15 gols e tem como o melhor ano com a camisa do Alvinegro.

O Corinthians, de Yuri Alberto está em 17º lugar, com 12 pontos no Brasileirão. Em 15 jogos, são apenas duas vitórias, seis empates e sete derrotas. O ataque marcou 12 gols, sendo apenas dois do camisa 9.

