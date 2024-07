Iza e Yuri Lima trocaram mensagens quando cantora era casada

O relacionamento entre Yuri Lima e Iza chegou ao fim após a cantora revelar uma traição do jogador. O namoro começou em dezembro do ano passado, mas os contatos iniciais entre os dois vieram no período em que Iza ainda estava casada.

Em uma entrevista no ano passado, a cantora revelou que a primeira troca com Yuri aconteceu em 2018. Na época, Iza ainda estava com o produtor musical Sérgio Santos, de quem se separou em 2022 após seis anos.

“Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão”, declarou Iza, que prosseguiu: “Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”.

Yuri Lima também confirmou em outra entrevista o primeiro contato em 2018, porém disse que a primeira investida concreta veio após a separada de Iza.

“Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: ‘vou tentar a sorte’ (…). Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro”, disse o jogador na época.

Yuri Lima se pronuncia

Após a exposição da traição, Yuri Lima se pronunciou sobre a situação envolvendo o seu relacionamento com Iza, que está grávida de Nala. O jogador assumiu o erro e a troca de mensagens com Kevelin Gomes, pivô da separação.

