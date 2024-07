CPI das Apostas Esportivas tem mais de 300 jogos suspeitos

As investigações da CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas vão se estender até o fim deste ano. De acordo com o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), informações de mais 200 partidas com suspeitas de manipulações chegaram na última terça-feira (9). O Congresso vai analisá-las.

Além disso, segundo o presidente da CPI, novos documentos da Receita Federal e da Polícia Federal foram entregues para ajudar na identificação destas fraudes em novos jogos no futebol brasileiro nos últimos anos.

A CPI conta com muitos indícios de fraudes, inclusive, com material enviado por John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. No entanto, os parlamentares seguem em busca de “provas irrefutáveis”. Mais de 100 jogos já tiveram a confirmação de manipulações por meio da “Sportradar”.

Jorge Kajuru informou, ainda, que os congressistas estão em busca de resolver as pendências – como a partida entre Londrina x Tombense, e outras partidas para analisar. Desde 2020, são 309 partidas com suspeitas de manipulação – destas, 109 já passaram por análise.

O senador acrescenta que, no relatório final, terá a condenação de todos os envolvidos, jogadores e dirigentes e que tem um acordo com a Receita Federal e a Polícia Federal para começar a divulgar novas informações a partir da próxima semana.

