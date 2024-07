Flamengo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quinta-feira (11/7) Flamengo e Fortaleza se enfrentam, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Maracanã, no Rio, e bola rola às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da competição, com 31 pontos, mas se tropeçar pode cair para o terceiro lugar. Enquanto isso, o Leão do Pici, com 23, busca se aproximar dos primeiros colocados.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo com casa cheia no Maraca. A coberuta começa às 18h30, com o tradicional pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.