Atlético-MG x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (11/7), Atlético-MG e São Paulo se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 16ª rodada do Brasileiro. O São Paulo entra na rodada com 27 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. Já o Galo vem com altos e baixos, com 18 pontos. No entanto, tem dois jogos a menos. Em caso de vitória neste duelo a menos e de uma campanha fantástica a partir de agora, é possível sonhar com o título. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h (de Brasília). Assim que a bola rolar, a narração será de João Delfino.