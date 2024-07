Internacional faz sondagem por treinador com ligação com o arquirrival

A diretoria do Internacional já se movimenta no mercado em busca do novo treinador. Prova disso é que o clube fez uma sondagem a Roger Machado, que atualmente comanda o Juventude. A informação é do portal “Gaúcha Zero Hora”.

O profissional, de 49 anos, é técnico do Jaconero, exatamente a equipe que venceu o Colorado por 2 a 1, na última quarta-feira (10). No caso, o embate valeu pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Partida também que marcou a demissão de Eduardo Coudet do cargo de treinador do Inter.

Roger comanda o Juventude desde o início da temporada e até aqui o trabalhado é avaliado positivamente. Afinal, ele conseguiu levar o time até a final do Esstadual, onde foi vice-campeão. Também já avançou duas fases da Copa do Brasil e conquistou triunfo no duelo de ida com o Inter. Além disso, se encontra na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Com destaque para a campanha como mandante, já que ainda está invicto. Vale relembrar que o time garantiu o acesso a elite no ano passado. Por sinal, é a segunda passagem dele no Ju, pois a primeira ocorreu entre 2013 e 2014. Importante destacar que Roger Machado tem forte ligação com o arquirrival do Internacional, o Grêmio, como jogador e treinador. Como atleta, ele foi lateral-esquerdo e esteve em campanhas vitoriosas. Isso porque conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Como técnico, ele participou das trajetórias do Imortal na Copa do Brasil de 2016 e Campeonato Gaúcho de 2022. Exatamente quando o time venceu esses títulos.

Alternativas já ventiladas no Internacional

Pouco tempo após a confirmação da saída de Coudet, alguns profissionais já tiveram seus nomes ligados ao clube. Tratam-se de André Jardine, Paulo Pezzolano e Odair Hellmann.

O primeiro faz excelente trabalho no América do México e dificilmente desistiria de um projeto seguro e consistente. O segundo recentemente se envolveu em uma polêmica após o término da temporada na Espanha. Afinal, ele quase entregou o cargo na festa de comemoração do Valladolid por carimbar o acesso à elite do futebol local. Mesmo assim, seu vínculo é válido até junho de 2025.

Enquanto o terceiro é um velho conhecido. Isso porque, o Inter foi quem lhe deu a primeira oportunidade profissional. Ele treinou a equipe de 2017 a 2019 em sua única passagem até aqui. Inclusive, classificou o Colorado para a Libertadores em 2019. No entanto, Odair tem acerto encaminhado para comandar um time árabe.

