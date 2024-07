Argentina x Colômbia: veja os valores dos ingressos da final da Copa América

Argentina e Colômbia se enfrentam neste domingo (14/07), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela final da Copa América. Apesar da importância do jogo, os valores dos ingressos para decisão vêm gerando repercussão.

Argentina x Colômbia

O ingresso mais barato do estádio fica na parte mais alta atrás dos gols. O valor da entrada custa US$ 1.887 (cerca de R$10.274). No entanto, é preciso pagar US$ 358,53 de “taxas de serviço” e US$ 3,95 de “outras taxas de processamento”. O preço total, dessa forma, é US$2.249,48 (cerca de R$12.246).

O ingresso mais caro, por sua vez, custa US$11.903,95 no total (cerca de R$64.813). O preço possibilita assistir ao jogo na primeira fila, próximo do campo. Os valores das entradas foram divulgadas pela plataforma “Ticketmaster”, através de uma pesquisa realizada na manhã desta quinta-feira (11/07).

Final da Copa América

A final entre Argentina e Colômbia conta com muitos ingredientes especiais. Afinal, são seleções importantes do continente que vêm sendo competitivas nos últimos anos. Além disso, existe expectativa pelo embate entre Lionel Messi e Luis Díaz, dois grandes astros do futebol mundial.

