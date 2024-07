CBF nega pedido do Flu para adiar jogo contra o Cuiabá

A CBF negou o pedido do Fluminense para que a partida contra o Cuiabá, marcada para o dia 21 de julho, na Arena Pantanal, fosse adiada. O intuito do clube era não ter que disputar três jogos consecutivos como visitante, visto que já enfrentou o Fortaleza, no Castelão, e medirá forças com o Criciúma nesta quinta-feira (11), às 20h, no Heriberto Hülse. A informação é do portal “ge”.

De acordo com a visão do Tricolor, atuar três jogos longe de seus domínios feriria a premissa da montagem de tabela do Campeonato Brasileiro. O argumento foi o mesmo usado pelo RB Bragantino na edição de 2023. Na ocasião, o Maracanã estaria fechado para a final da Libertadores, mas o Flamengo não aceitou trocar de estádio para receber o time paulista.

Com isso, a entidade adiantou o jogo, mas a escolha da data fez o Bragantino reclamar por fazer três jogos seguidos fora de casa, o que feriria isonomia. Ela, então, remarcou o confronto para depois da final do torneio continental, vencida pelo Fluminense.

Em 2024, entretanto, existiu a chance da premissa ser quebrada. Afinal, em virtude da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude possivelmente jogariam três vezes seguidas como visitantes. Assim, a entidade procura analisar cada caso de forma individual.

O Tricolor irá atuar três vezes fora de casa porque a própria CBF adiou a partida contra o Athletico, no Maracanã, pela 17ª rodada. Isso aconteceu devido aos confrontos do Furacão com o Cerro Porteño, nos dias 18 e 25 de julho, pelos playoffs da Sul-Americana.

