Alguns reforços do Cruzeiro já podem estrear no Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube registrou, nesta quinta-feira (11), o goleiro Cássio, os volantes Matheus Henrique e Walace, e o atacante Kaio Jorge. Logo, eles já têm condições de atuar contra o Bragantino, às 16h (de Brasília) de sábado, no Estádio Independência.

Agora, cabe a preparação física definir quem tem condições de jogo. Segundo o técnico Fernando Seabra, apenas Cássio está apto a entrar em campo. Dos jogadores de linha, Matheus Henrique é quem está mais próximo de estrear.

Dessa maneira, Cássio deve ser titular diante do Bragantino. Ele está treinando com os companheiros desde maio, quando deixou o Corinthians. O goleiro disputa posição com Anderson, que vem bem nos últimos compromissos do Cruzeiro.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro vence e aumenta crise do Grêmio no Brasileirão

Faltam aparecer no BID da CBF os seguintes jogadores contratados nesta janela de transferências: o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Fabrizio Peralta e o atacante Lautaro Díaz. De acordo com a diretoria cruzeirense, o clube não vai mais contratar nesta janela de transferências.

Quem deve demorar mais a estrear é Fabrizio Peralta. Afinal, o volante teve constatado um desequilíbrio muscular nos testes físicos realizados antes de assinar contrato. Assim, vem realizando trabalhos específicos na Toca da Raposa. Por conta disso, não foi liberado para defender o Paraguai nos Jogos Olímpicos de Paris.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro inscreve quatro reforços; veja quem pode estrear apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.