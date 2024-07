Veja lista de jogadores que valorizaram com a Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 está a uma partida de chegar ao fim, mas o torneio, que atrai olhares do mundo inteiro, já apresentou jogadores que se destacaram em campo e chamaram a atenção da torcida, imprensa e, principalmente, do mercado de transferências. Dessa maneira, o jornal britânico ‘The Guardian’ separou uma lista de 10 atletas que aumentaram seu valor de transferência após a competição que está sendo disputada na Alemanha.

Ferdi Kadioglu (Turquia)

O defensor do Fenerbahçe se destacou durante a campanha de sua equipe até as quartas de final, com destaque para a parte ofensiva, pela ala esquerda e, às vezes, pelo meio-campo. Além disso, Kadioglu foi vinculado a uma possível transferência para Arsenal ou Manchester City após se destacar pelo seu clube, com Brighton, Manchester United e Borussia Dortmund também demonstrando interesse recentemente. Olheiros de nove clubes estavam presentes no jogo das oitavas de final contra a Áustria, quando o jogador de 24 anos quebrou um recorde do torneio ao percorrer 12,2 km na vitória da Turquia por 2 a 1.

Georges Mikautadze (Geórgia)

Com gols contra a Turquia, República Tcheca e Portugal, o atacante foi fundamental para garantir o avanço histórico da Geórgia para as oitavas de final, e encerrou a fase de grupos como artilheiro da competição. Aos 23 anos, ele continuou sua ótima fase do final da temporada doméstica, quando marcou 14 gols em 22 jogos emprestado ao Metz pelo Ajax. Os franceses o compraram do clube holandês em 2023 por 16 milhões de libras, mas ele fez apenas nove partidas pelo clube e agora deve ser vendido com um pequeno lucro. Mônaco e Roma são os principais interessados, apesar do interesse do West Ham.

Ruben Vargas (Suíça)

Um desempenho incrível contra a Itália, que culminou na classificação da Suíça para as quartas de final sobre os atuais campeões, trouxe o atacante do Augsburg para os holofotes. Com quase 50 convocações, apesar de ter apenas 25 anos, ele foi eleito o melhor em campo após assistir ao gol de abertura de Remo Freuler e marcar um segundo gol brilhante diante dos italianos. No último verão, Vargas chegou a ser cogitado para um empréstimo ao Crystal Palace e também atraiu o interesse da Fiorentina. No entanto, mais clubes monitoram a situação do jogador após suas atuações na Alemanha.

Jan Oblak (Eslovênia)

A possibilidade de Oblak deixar o Atlético de Madrid, clube que defende há uma década, ainda é incerta. Mas, aos 31 anos, ele certamente chama atenção de muitos clubes, especialmente após a grande atuação contra Portugal nas oitavas de final nos pênaltis. Embora Diogo Costa tenha se destacado ao defender três pênaltis na disputa, Oblak foi excepcional durante os 120 minutos de pressão portuguesa e fez Cristiano Ronaldo chorar ao defender seu pênalti na prorrogação.

Nico Williams (Espanha)

O atacante do Athletic Bilbao já estava na mira de vários grandes clubes da Europa antes do início da Euro 2024 e impressionou com suas atuações. Os torcedores do Barcelona estão ansiosos para que Williams possa renovar sua parceria com a jovem sensação Lamine Yamal na próxima temporada, já que ele teria manifestado preferência por se transferir para o Camp Nou. Arsenal e Liverpool, que já demonstraram interesse há algum tempo, também estão de olho. Seu clube ainda não desistiu de convencê-lo a ficar, mas é provável aceitar ofertas superiores a 50 milhões de libras.

Fabián Ruiz (Espanha)

O novo maestro do meio-campo da Espanha desempenha um papel de destaque para seu país, apesar da incerteza sobre seu futuro no PSG.

“Sei que meu nome aparece em todas as janelas de transferência. Mas estou bem em Paris. Ainda tenho três anos de contrato e muitos objetivos a alcançar com o PSG”, disse ele antes da semifinal contra a França na terça-feira.

Além disso, Barcelona, Real Madrid e Juventus já demonstraram interesse no ex-meio-campista do Napoli.

Jerdy Schouten (Holanda)

O meio-campista holandês fez sua estreia na seleção há dois anos, aos 25 anos, e tem sido uma presença constante na equipe de Ronald Koeman durante o torneio. Após ajudar o PSV a conquistar o título do Campeonato Holandês, encerrando uma espera de oito anos, Schouten tem atraído interesse do futebol italiano, especialmente da Inter de Milão, e de outros clubes.

Francisco Conceição (Portugal)

A disputa está acirrada pelo jovem ponta, que joga como seu pai, Sérgio Conceição, costumava jogar. Eles se tornaram o segundo pai e filho a marcar em uma edição de Eurocopa quando Francisco saiu do banco contra a República Tcheca e fez o gol da vitória, o primeiro gol dele pela seleção, após ser convocado por Roberto Martínez em março. Isso aconteceu após uma temporada de destaque no Porto, depois de uma passagem decepcionante pelo Ajax. Dessa maneira, o Chelsea está entre os interessados em contratar o jogador de 21 anos, que tem cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Além disso, o valor aumentará para 45 milhões de euros na próxima semana.

Baris Alper Yilmaz (Turquia)

Embora não tenha marcado gols na Eurocopa, Yilmaz teve boas atuações com o jogo coletivo turco. Além disso, se destacou por sua coragem e energia aos 24 anos. Além disso, Yilmaz foi fundamental para ajudar o Galatasaray a superar o grande rival Fenerbahçe e conquistar o Campeonato Turco na última temporada, com sete gols marcados e 12 assistências. Agora, ele está na mira de clubes da Bundesliga, Serie A e Premier League. Assim, o Liverpool aparece entre os clubes que podem seguir com interesse nas próximas semanas.

Ivan Schranz (Eslováquia)

O jogador de 30 anos havia marcado três gols para seu país antes do início da Euro 2024, o último em outubro de 2021. Mas o jogador do Slavia Praga e fez sua estreia pela seleção aos 27 anos, conseguiu dobrar essa marca em apenas quatro partidas na Euro. Além disso, destaque para o gol que quase deu a vitória à Eslováquia contra a Inglaterra nas oitavas de final. Com apenas um gol em 14 jogos da liga tcheca pelo Slavia na última temporada, ele pode representar um risco. No entanto, mostrou que tem atitude para jogar em grandes ocasiões.

