Após apresentação, Coutinho faz a festa dos vascaínos na Sede Náutica da Lagoa

Logo após sua apresentação no salão nobre da Sede Náutica da Lagoa, nesta quinta-feira (11), o meia Philippe Coutinho fez a festa de torcedores do Vasco. Afinal, o craque surgiu do lado de fora da sede, posando para fotos e assinando autógrafos. Carros que passavam pela rua e viam a movimentação e o grande número de camisas do Vasco buzinavam e gritavam palavras de incentivo ao clube e, claro, ao jogador. Cerca de 50 cruz-maltinos estavam no local.

Um dos torcedores que conseguiu pegar um autógrafo do ídolo comemorou muito. Ele explicou que o retorno do meia significa uma esperança aos vascaínos.

“Estou animadão. Ele vai voltar agora, vai melhorar não só a parte técnica do time, mas também o astral da equipe. Ele vem para trazer uma leva de esperança. Valeu a pena esperar por ele aqui”, respondeu, mostrando a camisa autografada.

Torcedor do Bahia também esteva presente

A reportagem do J10, que estava acompanhando a coletiva de apresentação de Coutinho, conversou com um torcedor do Bahia, que também estava do lado de fora do local. Thiago, casado com a vascaína Brenda, vestia a camisa do Tricolor de Aço. Ele explicou o motivo pelo qual estava na sede cruz-maltina.

“A gente não tinha planejada vir para cá. Iriámos dar uma volta aqui na Lagoa. Aliás, como o Vasco e o Bahia ganharam ontem (quarta-feira), cada um veio com a camisa do seu time. Dessa forma, vimos que estava tendo toda essa movimentação aqui, aí paramos. Vamos tentar tirar uma foto”, explicou.

Apresentação para a torcida

O próximo reencontro entre Coutinho e torcedores do Vasco, aliás, já tem data marcada. No sábado, às 11h11 (em alusão ao número da camisa do atleta) o jogador será apresentado em São Januário, que contará com ações do clube. Os ingressos, no valor de vão custar R$ 11 cada, já estão a venda no site oficial do Vasco.

