Flamengo escalado para duelo contra o Fortaleza

O Flamengo divulgou em suas redes sociais a escalação do time para a partida contra o Fortaleza, às 20h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal alteração feitas pelo técnico Tite esta no ataque. Matheus Gonçalves inicia como titular, enquanto Bruno Henrique está fora do confronto.

Escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro.

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino e Pikachu; Breno Lopes e Lucero.

O Flamengo conta, mais uma vez, com uma extensa lista de desfalques. De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela, que estão disputando a Copa América, estão fora do jogo. Assim como Bruno Henrique e Cebolinha, lesionados. Por outro lado, Tite conta com o retorno de Gabigol, que voltou a ser relacionado para jogos do Mais Querido.

O Rubro-Negro é o líder da competição, com 31 pontos. Enquanto isso, o Leão do Pici, que busca se aproximar dos primeiros colocados, tem 23.

