Pedrinho confirma multa de Coutinho com o Vasco e atualiza sobre Paiva, Souza e Alex Teixeira

Após a apresentação de Philippe Coutinho no Vasco, na tarde desta quinta-feira (11), o presidente do clube, Pedrinho, atualizou o torcedor sobre algumas dúvidas que pairavam no ar.

Ele evitou afirmar que o interino Rafael Paiva será efetivado, mas fez questão de salientar que diariamente passa segurança ao atual comandante. Além disso, explicou melhor os moldes de empréstimo de Coutinho e praticamente ‘anunciou’ as contratações de Souza e Alex Teixeira, já encaminhadas desde antes da abertura da janela.

Sobre Paiva, Pedrinho afirmou que não quer transferir uma responsabilidade desnecessária ao interino, que vem tendo grandes resultados desde que assumiu, após a saída de Álvaro Pacheco.

“Vocês me acompanharam muito na minha outra função, de comentarista. Eu não sigo muito as regras que eu não acredito. Eu quebrei alguns paradigmas. Não vejo a necessidade de falar a palavra ‘efetivar’ nesse momento. Isso não muda nada na minha relação com o Paiva. Ele sabe o que eu quero dele e ele sabe o que esperar de mim. Ele tem segurança para trabalhar. Não quero transferir uma responsabilidade para ele. Ele é o treinador do Vasco. A segurança que ele precisa, eu passo para ele todos os dias”, afirmou o mandatário.

Souza e Alex Teixeira estão pelo anúncio

Posteriormente, Pedrinho foi perguntado sobre Souza e Alex Teixeira. Ele revelou que só falta decidir como será a apresentação da dupla.

“Eles fizeram exames, está tudo ok. Os contratos particulares estão assinados, faltam só os federativos. Mas está tudo certo, só construir como vão ser as apresentações do Souza e do Alex (Teixeira)”, afirmou.

Por fim, o mandatário vascaíno confirmou a especulação de que o contrato de Coutinho junto ao Vasco conta com uma de R$ 100 milhões. Ele, porém, não deixou claro se era só para o Flamengo.

“Um contrato de empréstimo de um ano. Demorou um pouco porque são muitos tópicos a serem ajustados, ele tinha que se desvincular de dois clubes. Chegou em um momento que a gente não podia botar preferência de compra, nenhum aspecto, para não perder mais tempo. O custo é todo meu, do Vasco, ele abre mão de muita coisa financeira e eu vou no meu limite financeiro também, porque a gente sabe do assédio por ele. A questão dos 100 milhões (de multa) é verdade. (Repórter pergunta se é exclusiva para o Flamengo) Acho que é só para o Flamengo, agora você me pegou. Para o Flamengo eu sei que ele não ia”, finalizou.

