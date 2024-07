Apresentado à torcida do Palmeiras, Felipe Anderson assume a camisa 9

Apresentado à torcida alviverde nesta quinta-feira (11), no pré-jogo de Palmeiras x Atlético-GO, no Allianz Parque, Felipe Anderson conheceu o número que usará em seu uniforme. Ele passa, portanto, a ser o novo dono da ‘9’, que era de Endrick.

O meia-atacante subiu ao campo cerca de meia hora antes do jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e recebeu saudações dos torcedores presentes na arena.

A decisão do clube se deu após votação para que os palmeirenses opinassem sobre a numeração do jogador. Além do número 9, o escolhido, as opções eram 19, 93 e 99.

“Fala, Familia Palmeiras! Estou emocionado e quero agradecer o apoio, o carinho de todos. Portanto, é trabalhar forte para suar essa camisa para vocês”, disse o experiente reforço do Verdão.

O Palmeiras também aproveitou para exibir nos telões do Allianz Parque os bastidores da chegada do atleta ao clube.

Aos 31 anos, Felipe Anderson chega com expectativa ao time de Abel Ferreira após se despedir da Lazio, onde ganhou status de ídolo com direito a recorde mundial de jogos em sequência. O jogador, que surgiu para o futebol no Santos, também acumula passagens por West Ham, da Inglaterra, e Porto, de Portugal.

