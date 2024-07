Kauã Elias destaca empate e acredita em recuperação do Fluminense

Autor do gol de empate no Fluminense no 1 a 1 diante do Criciúma, nesta quinta-feira, no Heriberto Hulse, Kauã Elias chamou a responsabilidade num momento necessário. O Tricolor segue em situação delicada, mas o atacante de 18 anos acredita em recuperação da equipe na sequência.

“O ponto fora de casa é importante para mim e para o time. E especialmente para a minha família, porque a gente já passou muita coisa de chegar aqui. Claro, esse ponto fora de casa é um ponto importante, mas precisava dos três pontos. A gente não vai reclamar, mas a vitória seria o melhor para hoje. Agora vamos voltar para o Rio, fazer os treinamentos, viajar depois para Cuiabá também para esse jogo fora de casa e tentar conquistar os três pontos. A gente vai conquistar, se Deus quiser”, disse antes de complementar.

“E sobre a base… Cara, a gente que é da base e sobe para o profissional, a gente acaba que sofre um pouco, é muito diferente. Mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Fico feliz por ter ajuda do Esquerdinha também, que é um grande amigo meu lá da base, jogou junto. Então eu acho que é isso. Coloca a rapaziada para jogar, porque vamos vai para cima e vai fazer o que precisa fazer. Independentemente se vai acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel deles”, completou.

O Fluminense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas oito pontos, mas estancou a sequência de derrotas fora de casa. O Tricolor agora tem dez dias de pausa no calendário e só volta a campo no dia 21, quando enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.

