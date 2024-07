Gabigol descarta saída nesta janela e avisa: ‘Vou ficar até dezembro’

Gabigol, na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza, nesta quinta-feira (11/7) começou no banco e entrou aos 24 da etapa final. Naquele momento, o time já perdia o jogo em pleno Maracanã. Gabi, nesta sua volta após ficar fora dos relacionados nas últimas três partidas, mostrou muita vontade. Buscou o jogo, fez cruzamentos e chegou a fazer o gol que empataria a partida nos acréscimos. Porém, o juiz marcou impedimento. Na zona mista, o goleador e ídolo falou sobre o motivo de ficar três jogos fora. E sobre o futuro. O tom foi de início de despedida, que ele diz que ocorrerá no fim da temporada.

“Precisava de mais minutos, mas entendo o treinador. Ele quer o melhor para a equipe. Mas eu tenho de pegar ritmo e isso só jogando. Estava entrando jogo sim, jogo não, e apenas uns 15 minutos, era complicado. Conversamos com a diretoria e decidimos esperar (não relacionado), pois eu tinha propostas para sair. Mas como decidi que só vou embora em dezembro decidi entrar contra o Fortaleza”.

Gabi de saída em dezembro, mas para onde? Segundo o artilheiro, nada está certo, Mas tudo o que se especula na imprensa não é verdade.

“Todo mundo quer cravar (a saída do Flamengo). Mas ninguém vai cravar. A decisão é minha, dos meus pais, do próximo clube e do Flamengo. Quando for decidido, vou comunicar. Vejo muita mentira na internet. Dizem que eu falei com treinadores de outros clubes, que eu tinha apresentação marcada. E isso me deixa triste, pois tem pessoas que se baseiam nisso. Mas o que sai no Twitter e que não é a vida real”, disse.

Gabigol não abre mãos de…

Mas o artilheito tem uma certeza. Seu próximo clube tem de ser de ponta, como o Flamengo:

“Tenho 27 anos e quero vencer. O Flamengo me oferece isso: jogar para vencer. Mas não sei o que vai acontecer no futuro. Verei o que é o melhor para mim e para minha carreira. O que não abro mão é estar em clubes que pode me dar a oportunidade de chegar no topo, sendo artilheiro, sendo campeão, chegando na Seleção.”

