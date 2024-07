Acusado de xenofobia, Abel Ferreira se defende através de assessoria

O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou empatado na liderança do torneio com o Botafogo. Porém, um dos principais assuntos pós-jogo é o técnico Abel Ferreira, que deu o que falar na coletiva de imprensa.

Questionado sobre a forma de jogar da equipe, o treinador português usou a expressão “isso aqui não é time de índio”, fato que causou incômodo na rede social.

“Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse motorzinho, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar”, declarou.

Assim que a repercussão negativa começou a ganhar corpo, Abel Ferreira, através da assessoria de imprensa do Palmeiras, resolveu se manifestar para encerrar qualquer polêmica. Confira abaixo:

“Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito”.

