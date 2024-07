Com gols de Vargas e Paulinho, Atlético vence o São Paulo na Arena MRV

Os atacantes Vargas e Paulinho brilharam nesta quinta-feira (16) e assim marcaram os gols da vitória do Atlético sobre o São Paulo, na Arena MRV, em partida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura fez o gol para os visitantes, 2 a 1. Após protestos na sede do clube, o time mineiro reage e consegue dar uma rápida aos seus torcedores. Por outro lado, time paulista perde após cinco rodadas.

Desse modo, o Galo chega aos 21 pontos, portanto, ocupa a décima colocação. Entretanto, o São Paulo mesmo com a derrota segue próximo dos líderes. O time soma 27 pontos e assim está em quinto lugar no Brasileirão.

Vitória do Galo no primeiro tempo

O time de Gabriel Milito começou bem a etapa inicial e abriu o marcador após Vargas aproveitar rebote do goleiro Rafael em falta cobrada por Hulk. Assim, o São Paulo foi para cima e na sequência empatou com Lucas Moura em bela finalização. O Galo tomou novamente o controle do duelo e chegou ao segundo gol com Paulinho. Ele aproveitou chute cruzado de Gustavo Scarpa e tirou o empate do placar, 2 a 1.

Todavia, no segundo tempo, o São Paulo tentou sair para o jogo, mas teve a expulsão de Alan Fraco prejudicou alguma reação do tricolor. Luciano, aliás, perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Matheus Mendes.

Próximos jogos

O Atlético agora enfrenta o Juventude, no dia 16. Jogo será no Alfredo Jaconi. Todavia, o Tricolor do Morumbis medirá forças contra o Grêmio, no dia 17 de julho. Partida será na casa do clube paulista.

ATLÉTICO x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro — 16ª rodada

Data: 11/07/2024 (Quinta-feira)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público e Renda: –

Gols: Vargas, 12’/1ºT (1–0); Lucas Moura, 12’/1ºT (1–1); Paulinho, 47’/1ºT (2–1)

ATLÉTICO: Matheus Mendes, Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Vargas (Cadu, 27’/2ºT), Hulk e Paulinho (Palacios, 47’/2ºT) Técnico: Gabriel Milito

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius (Rafinha, 34’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Lucas Moura (Erick, 40’/2ºT), Luciano (Rodrigo Nestor, 19’/2ºT), Ferreirinha (Wellington Rato, 19’/2ºT) e Calleri (André Silva, 40’/2ºT) . Técnico: Luis Zulbedia

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões Amarelos: Hulk, Battaglia (ATL); Luiz Gustavo (SAO)

Cartões Vermelhos: Alan Franco, 13’/2ºT (SAO)

