Corinthians se interessa por Sanabria, promessa argentina

O Corinthians está interessado na contratação do atacante Mateo Sanabria, de 20 anos, promessa do Lanús e do futebol argentino. Para ter o jogador, o Timão provavelmente vai ter que comprar o atleta, afinal, ele tem contrato válido até o final de 2025. No entanto, atualmente, está emprestado ao Central Córdoba de Santiago Estero, também da Argentina.

As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo, que garante ainda que o Timão chegou a fazer uma proposta ao Lanús, mas prontamente recusada. Sanabria, inclusive, tem o técnico Ramón Díaz como grande admirador.

Sanabria foi promovido ao time profissional do Lanús em 2022, onde permaneceu até o início do ano passado. Ele soma um gol e uma assistência em 25 gols pelo clube. Já no atual clube, Mateo tem cinco gols em 29 partidas. Pela seleção local, o jovem disputou o Torneio de Toulon no ano retrasado.

Corinthians e a busca por reforços

O Corinthians busca reforços para tentar sair da zona de rebaixamento no Brasileirão e disputar a elite da competição nacional em 2025. Nesta janela de transferências, além do técnico Ramón Díaz, o Timão acertou a contratação do goleiro Hugo Souza, que vem do Flamengo. O Alvinegro ainda encaminhou as chegadas do volante Alex Santana, ex-Athletico-PR, Charles, ex-Ceará, e o zagueiro André Ramalho, ex-PSV.

A equipe paulista está em 17º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, dois atrás do Cuiabá, o primeiro fora do Z4. O Dourado, porém, tem um jogo a menos, enquanto o Grêmio, 18º com 11 pontos, tem dois a menos. A zona de rebaixamento tem ainda Atlético-GO (11) e Fluminense (8).

O Corinthians irá enfrentar Criciúma (C), Bahia (F) e Grêmio (C) nas últimas três rodadas do Brasileirão. As partidas, aliás, estão marcadas para os dias 16, 21 e 25 de julho.

