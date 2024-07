Em baixa na temporada, John Kennedy completa 100 jogos pelo Fluminense

O atacante John Kennedy completou, nesta quinta-feira (11), 100 jogos com a camisa do Fluminense. Nesse sentido, o jovem, que foi titular no empate por 1 a 1 com o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileirão, alcançou a importante marca, porém ainda luta para voltar a estufar a rede.





Revelado na categoria de base do Tricolor, o atacante estreou como profissional em janeiro de 2021. Dessas 100 partidas, ele foi titular em 36, reserva em 64 e substituído em 19. Assim, o camisa 9 tem 21 gols (média de 0,21 por partida), sendo que um deles foi o tento especial do título da Libertadores, em 2023.

Na temporada passada, chegou a passar pela Ferroviária (SP), por empréstimo, visto que não tinha espaço no clube carioca. No entanto, o técnico Fernando Diniz lhe deu oportunidades a partir de maio. Ele não só voltou, como foi essencial para a conquista inédita do torneio continental, ao marcar em todas as fases do mata-mata.

1️⃣0️⃣0️⃣ vezes John Kennedy com a Armadura Tricolor! pic.twitter.com/BJ6IGCUTSN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 11, 2024





Em 2024, porém, o jogador não consegue repetir as boas atuações e está em baixa. O centroavante esteve envolvido em uma polêmica ao lado de Alexsander, Arthur e Kauã Elias, que envolveu mulheres. O Fluminense, então, decidiu afastá-los, e no retorno, John Kennedy se atrasou e faltou a um treino, ficando mais tempo longe dos gramados.

Por fim, o jovem não estufa a rede pela equipe carioca desde o dia 29 de maio, contra o Alianza Lima, do Peru, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, não só tem passado em branco, como tido suas atuações questionadas pela torcida.

