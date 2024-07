Neymar desiste de mansão mais cara do Brasil e adquire terreno no Alto Leblon

Neymar adquiriu recentemente um terreno avaliado em mais de R$ 20 milhões no Rio de Janeiro. Mais especificamente no condomínio Jardim Pernambuco, no Alto Leblon, um dos bairros mais nobres da cidade. O local ainda fica a cinco minutos da praia. Assim, o atacante decidiu concluir o negócio depois de visitar a mansão mais cara do país, à venda por R$ 220 milhões.

Apesar do interesse no imóvel, que está situado no mesmo condomínio, ele desistiu de comprá-lo por considera-lo muito custoso.

“Achou muito caro”, revelou uma fonte.

Daqui a alguns anos, após a conclusão da construção do novo imóvel, o craque será vizinho de algumas famílias mais conhecidas em território carioca. Isso porque no condomínio vive o casal Chermont de Britto e Maria Helena Chermont de Britto. Ainda reside, no local, o milionário e empresário Eike Batista, além da modelo Luma de Oliveira, assim como o humorista Hélio de La Peña, que ganhou popularidade no programa “Casseta & Planeta”, da TV Globo.

No atual cenário, o condomínio Jardim Pernambuco é visto como a localidade mais valiosa e de maior prestígio no Rio de Janeiro. O espaço abriga 150 mansões em dez terrenos. Ainda se sobressai por sua arquitetura, localização, segurança e qualidade de vida. Antes de fechar esta compra, Neymar visitou outras três residências de luxo no bairro.

Neymar ficou próximo de adquirir mansão mais cara do Brasil

O imóvel mais caro do Brasil está à venda por R$ 220 milhões. A mansão ganhou a atenção do astro da Seleção pelo extenso terreno com mais de 4 mil metros quadrados. Contudo, segundo uma fonte, ele descartou de adquiri-la, pois avaliou que seria inviável.

Afinal, seria muito custosa pela necessidade de reformá-la para algumas modernizações. Até porque trata-se de um casarão antigo no estilo inglês. A mansão dispõe de seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem. Bem como salas de estar, jantar, música e reunião, biblioteca, sauna, quadras de tênis, área de lazer com churrasqueira e piscina semiolímpica. Além, claro, de heliponto no jardim com projeto paisagístico de Burle Marx.

