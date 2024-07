Thiago Silva sequer estreou no Fluminense, mas já revive os prazeres de viver no Rio de Janeiro. Depois de deixar Londres para trás, o zagueiro tricolor agora se divide entre duas mansões luxuosas no Estado do Rio, que chamam atenção pelo requinte. A casa de Mangaratiba, por exemplo, conquistou as redes sociais após uma publicação de Belle Silva, esposa do jogador.

Belle Silva tem aproveitado o período no Brasil para se dedicar aos detalhes finais da decoração da casa em Mangaratiba. Em meio à correria, a influenciadora digital abriu as portas da mansão, na região da Costa Verde, para seus seguidores – que ficaram impressionados.

A sala despertou uma atenção maior do público pelo tamanho e principalmente pelo requinte. Mas Belle também compartilhou a adega, o campo de futebol e a piscina. A casa de Mangaratiba, no entanto, é apenas para o tempo livre da família, visto que Thiago Silva mora na Barra da Tijuca.

Mansão de Thiago Silva em Mangaratiba

Desde a compra do terreno em 2022, no condomínio Portobello Resort e Safári, o casal idealizou a mansão do zero. As obras levaram um tempo, mas agora a casa está passando apenas por ajustes finais – como escolha de tecidos e texturas das cortinas, por exemplo.

Belle esteve envolvida em cada detalhe da construção e fez algumas exigências, como a de priorizar fornecedores brasileiros. A decoração, escolhida por ela, é moderna e ostenta parte da estrutura interna em madeira e granito.

A mansão conta, ainda, com um campo de futebol na área externa, além de uma cozinha industrial para eventos especiais. Também vale destacar que o casal é vizinho de jogadores como Neymar e Gabriel Jesus, que também ostentam espaços luxuosos no condomínio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sala luxuosa chama atenção em ‘tour’ pela mansão de Thiago Silva, do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.