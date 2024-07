Um dia após a notícia de que Jürgen Klopp teria recusado uma proposta para treinar a seleção dos Estados Unidos, o Liverpool anunciou nesta sexta-feira (12), que o treinador alemão tornou-se membro honorário da fundação dos Reds.

“Jürgen Klopp concordou em se tornar um embaixador honorário da @LFCFoundation, continuando seu compromisso com a instituição de caridade oficial do clube após sua saída como treinador dos Reds”, diz o comunicado oficial do Liverpool.

Klopp está atualmente em um período sabático após passar nove anos como treinador do Liverpool e não está interessado em considerar propostas neste momento. Na última quinta-feira (11), o alemão recusou uma oferta para assumir a seleção norte-americana após a demissão do técnico Gregg Berhalter, desligado do cargo após a eliminação precoce na Copa América 2024.

No entanto, Klopp permanece próximo do Liverpool, clube onde viveu momentos de glória durante os nove anos como treinador da equipe. O alemão deixou o cargo no final da temporada passada devido ao cansaço acumulado.

Jürgen Klopp has agreed to become an honorary ambassador for @LFCFoundation, with his commitment to the club’s official charity continuing following his departure as Reds boss — Liverpool FC (@LFC) July 12, 2024

Por fim, aos 57 anos, o treinador venceu uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Premier League e outros 11 títulos na carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jürgen Klopp é anunciado como embaixador do Liverpool apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.