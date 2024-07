Mano terá pela primeira vez semana livre para fazer o Fluminense evoluir

Desde que chegou ao Fluminense, Mano Menezes ainda não teve uma semana cheia, sem partidas, para trabalhar com o elenco. No entanto, como a CBF adiou o duelo com o Athletico-PR, em virtude dos playoffs da Sul-Americana, o Tricolor só voltará a campo no dia 21 – data de aniversário do clube. O treinador, portanto, terá tempo justamente no momento em que poderá contar com os reforços e possivelmente com alguns lesionados em recuperação.

“Agora, vamos ter a oportunidade de trabalhar sem dois jogos no meio, para podermos ser mais constantes, decisivos com controle e volume de jogo que tivemos na frente. Os jogadores sabem que, sem dúvida nenhuma, o caminho é duro, mas temos capacidade de fazer, como mostramos hoje. Não posso responder pelo acúmulo de jogos, porque não estava aqui. Certamente estou aqui porque a situação se colocou assim. Agora vamos trabalhar para sair dessa situação nas próximas rodadas”, disse o treinador.

Após o empate por 1 a 1 com o Criciúma, o Tricolor segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, agora com 8 pontos. No momento, o time sofreu gol em todas as 16 partidas que disputou e tenta reagir neste final de primeiro turno.

Reforços e possíveis retornos contra o Dourado

O Tricolor mede forças com o Cuiabá, dia 21, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. Nesta partida, Thiago Silva estará apto para fazer sua reestreia, visto que já apareceu no BID da CBF. Nonato, por sua vez, ainda não foi anunciado, de forma oficial, porém até lá deve ser regularizado.

Além disso, o clube terá mais tempo para tentar recuperar atletas. Após voltar aos treinos com o grupo, Marcelo sentiu dores na coxa direita na última quarta-feira (10). Já o zagueiro Felipe Melo, que está treinando com o grupo, tenta recuperar o condicionamento físico.

Isaac e Lima estão em transição para os treinos com o grupo após lesão na coxa esquerda. Terans está em tratamento da lesão na panturrilha esquerda, enquanto Cano segue sem condições de jogo.

Por fim, Jhon Arias também estará de volta diante do Dourado. Afinal, ele disputa a final da Copa América entre Argentina e Colômbia no domingo (14), às 21h (de Brasília) e retorna ao clube carioca na próxima semana.

