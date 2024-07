Na última quinta-feira (11/07), o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã e saiu da liderança do Brasileirão. Assim, os jogadores rubro-negros interromperam uma invencibilidade de mais de dois meses no estádio.

A última derrota do Flamengo no Maracanã havia sido no dia 28 de abril, 74 dias atrás, diante do Botafogo. Com dois gols no segundo tempo, os jogadores alvinegros venceram os comandados de Tite por 2 a 0 no Brasileirão. O técnico rubro-negro, na época, estava pressionado no cargo.

LEIA MAIS: Tite vê derrota ‘doída’ do Flamengo e reclama de falta em Wesley

Após perderem para o Botafogo, os jogadores rubro-negros ficaram nove jogos consecutivos sem perder no Maracanã. As partidas foram contra Amazonas, Corinthians, Bolívar, Millonarios, Vasco, Grêmio, Bahia, Fluminense e Cuiabá, respectivamente.

No entanto, os jogadores rubro-negros apresentaram pouco repertório ofensivo na quinta-feira (11/07) e interromperam esta sequência positiva diante do Fortaleza. O time de Tite agora está na terceira colocação do Brasileirão, com dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

Descanso no Flamengo

A boa notícia é que Tite agora tem dez dias livres de trabalho pela frente e conta com retornos importantes nos próximos jogos. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz estão na fase final da Copa América e retornam ao Rio de Janeiro na próxima semana. Além disso, Everton Cebolinha está se recuperando da lesão no quadril direito e também está perto de voltar aos gramados.

O Flamengo, dessa forma, agora só entra em campo no dia 20 de julho, diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo perde no Maracanã após mais de dois meses apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.