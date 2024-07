Com direito a experiências, apresentação de Coutinho pelo Vasco terá casa cheia; saiba

A apresentação de Philippe Coutinho pelo Vasco, em São Januário, na manhã deste sábado (13), terá casa cheia. O próprio clube divulgou a informação de ingressos esgotados através das redes sociais. No evento, que promete ser um marco na história do Cruz-Maltino e uma celebração imperdível, os torcedores vascaínos tiveram a oportunidade de resgatar experiências exclusivas no Socios.com, como estar pessoalmente com o craque, que retorna após 14 anos.

Através do site, que é uma plataforma de engajamento e recompensas de fãs via blockchain, os torcedores que possuem o Fan Token oficial do clube puderam resgatar diferentes níveis de acesso e experiências para o dia da apresentação do craque, prevista para as 11h11 (de Brasília).

Eis as experiências disponibilizadas ao torcedor do Vasco

Oito ingressos de arquibancada normal: estes ingressos garantem uma vista privilegiada da apresentação de Philippe Coutinho, permitindo que os torcedores sintam a emoção de ver de perto um dos maiores ídolos do Vasco e do futebol brasileiro.

de arquibancada normal: estes ingressos garantem uma vista privilegiada da apresentação de Philippe Coutinho, permitindo que os torcedores sintam a emoção de ver de perto um dos maiores ídolos do Vasco e do futebol brasileiro. Um par de ingressos Best View: para aqueles que buscam uma experiência de visualização excepcional, estes ingressos oferecem os melhores assentos do estádio, com uma visão panorâmica e detalhada do evento.

de ingressos Best View: para aqueles que buscam uma experiência de visualização excepcional, estes ingressos oferecem os melhores assentos do estádio, com uma visão panorâmica e detalhada do evento. Um par da Experiência Completa: esta é a oportunidade mais exclusiva de todas. Além de garantir ingressos Best View, os fãs terão a chance única de participar de um Meet & Greet com Philippe Coutinho. Neste encontro exclusivo, os torcedores poderão conhecer pessoalmente o jogador, tirar fotos e obter autógrafos, tornando este momento ainda mais inesquecível.

Os resgates em FT (Fan Tokens) acontecem, assim, para os torcedores que possuem entre 10 e 100 Fan Tokens do Vasco. Isso, a depender do grau de exclusividade da experiência que desejam.

A Socios.com é, então, o principal produto da rede Chiliz Chain, blockchain que abriga uma comunidade de mais de dois milhões de usuários. É, assim, o maior produto voltado para o consumidor da Web3 não financeiro/comercializado do mundo em termos de base de usuários.

Ingressos esgotados para a apresentação de Coutinho

