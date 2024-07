Calleri, do São Paulo, recebe camisa do Real Madrid, de Vinicius Jr

O atacante Vini Jr presenteou Calleri, do São Paulo, com uma camisa do Real Madrid, clube que defende na Espanha. O presente foi registrado nas redes sociais.

A camisa está com dedicatória para o jogador do clube do Morumbi: “Para meu amigo Calleri. Com muito carinho, Vini Jr.” A ponte entre os jogadores ocorreu graças ao presidente do São Paulo, Julio Casares, que estava com a delegação da Seleção Brasileira na Copa América dos Estados Unidos, que encerrou no último domingo (15) com a Argentina campeã.

Os jogadores nunca se enfrentaram no Brasil, mas enquanto atleta do Alavés, da Espanha, Calleri enfrentou Vini defendendo o Real Madrid, em partida da LALIGA, o campeonato espanhol.

São Paulo tem em vista seguir próximo dos líderes e enfrentará o Grêmio no Morumbis

O São Paulo de Calleri e companhia agora entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (17) em sua casa. O time atuará contra o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor Paulista é o sexto colocado e soma 27 pontos. Portanto, briga para se manter no G6 e seguir próximo dos líderes.

