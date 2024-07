Savarino esquece frustração na Copa América e vive fase artilheira no Botafogo

Júnior Santos? Tiquinho? Luiz Henrique? Que nada! O principal jogador do Botafogo hoje é Savarino. Depois de servir a seleção venezuelana durante quase um mês na Copa América e passar por algumas frustrações, o camisa 10 retornou com a corda toda. Afinal, em dois jogos, decidiu para o Mais Tradicional e assumiu a artilharia isolada do time alvinegro no Brasileirão, com quatro gols. Em toda a temporada, com sete gols, o astro da Vinho Tinto fica na terceira posição, atrás do Anjo das Pernas Confusas, que soma 18, e de Eduardo, com oito.

Savarino, em um pouco mais da metade do ano, alcançou o mesmo número de gols de toda a temporada 2021. Naquela época, ele precisou de 40 partidas para chegar lá e ajudar o Atlético-MG a sagrar-se campeão brasileiro depois de 51 anos e dono da segunda taça da Copa do Brasil. Em 2024, pelo Botafogo, precisou de 31 oportunidades. Assim, os títulos, seguem, evidentemente, no horizonte do baixinho.

Além dos sete gols (dois nas últimas duas partidas), Savarino também veste fraque com gravata de borboleta. Aliás, desde sua apresentação no Mais Tradicional, há seis meses, perfila-se como um garçom. Desse modo, contribui com cinco assistências.

Seleção venezuelana x Botafogo

Multiuso, Savarino, porém, teve uma Copa América sem brilho. Passou o torneio no banco de reservas e ainda perdeu um pênalti na queda da Venezuela para o Canadá, nas quartas de finais. Seu lugar de destaque, portanto, é o Botafogo, clube que o possibilitou uma volta por cima imediata.

“Pudemos contar com o Savarino. Depois da Copa América, veio nos ajudar da mesma forma que vinha fazendo antes. É um jogador importante para nós pela qualidade individual, compreensão de jogo e forma de atuar. Isso nos ajuda muito”, lembrou o técnico do Botafogo, Artur Jorge.

O Palmeiras, próximo adversário do Alvinegro, que se cuide! O líder vem com tudo!

