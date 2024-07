Palmeiras pode ter estreia de trio em duelo com o Botafogo pelo Brasileirão

O Palmeiras está na reta final de preparação para o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe paulista treinou na Academia de Futebol com os seus três reforços, que poderão estrear diante do Alvinegro, no duelo entre líder e segundo colocado da competição.

Dessa forma, Felipe Anderson, Maurício e Agustín Giay já se apresentaram ao clube paulista e têm treinado desde o começo do mês. Agora, resta apenas a regularização no BID, algo que já aconteceu com os dois primeiros nomes.

Por outro lado, Richard Ríos, que integrou o elenco da Colômbia, vice-campeã da Copa América, ficará alguns dias com a família antes de retornar ao clube no próximo sábado (20).

Com a ausência também de Zé Rafael, a tendência é que Gabriel Menino assuma a posição. O camisa 8 iniciou a transição no último final de semana e ainda não está à disposição.

Além disso, Murilo também está em transição física, enquanto Lázaro e Bruno Rodrigues seguem suas recuperações e desfalcam o Palmeiras.

Por fim, de acordo com o portal “ge”, a tendência é que a equipe paulista entre em campo com a seguinte escalação: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.

