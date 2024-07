Pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro, Juventude e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (16/7), no Mané Garrincha, às 19h (de Brasília). As equipes estão separadas somente por apenas dois pontos no meio da tabela e ambos sonham em se aproxima dos tiems da zona da Libertadores. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada com um pré0jogo que se imnicia às 17h30, sob o comando e a narração de Cesar Tavares.