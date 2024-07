Athletico vende Bento, goleiro da Seleção, ao Al-Nassr

Bento está de saída do Athletico. O clube paranaense aceitou a oferta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pelo goleiro. Dessa forma, o jogador, que recentemente esteve com a Seleção Brasileira na Copa América, nos Estados Unidos, já foi liberado para realizar exames médicos e, posteriormente, caso não haja irregularidade, assinar contrato.

Ele, aliás, não foi a primeira opção do Al-Nassr para a posição. Anteriormente, o clube tentou a contratação de outro brasileiro: Ederson. Entretanto, o Manchester City não aceitou a proposta.

Aval da comissão técnica da Seleção Brasileira

Antes de aceitar a proposta do Al-Nassr, Bento consultou membros da comissão técnica de Dorival Júnior, na Seleção Brasileira. Afinal, o goleiro não queria atuar em um futebol que o distanciasse da Amarelinha. Recentemente, inclusive, ele falou sobre esse cenário.

“Quero sair daqui para um cenário que eu possa seguir competindo pela Seleção Brasileira, e lá (na Arábia) não tenho tanta certeza que isso poderá acontecer. Se eu vou sair nessa janela? Não tenho certeza também, o que aparecer eu vou procurar analisar da melhor forma”, disse Bento, na zona mista após a partida do Athletico contra o Ypiranga, no sábado.

O goleiro nunca escondeu o seu desejo de atuar na Europa, e ficou próximo disso. No entanto, apesar do interesse da Inter de Milão, o Athletico recusou a proposta do clube italiano. Além disso, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, também não convenceu os athleticanos.

