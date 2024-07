Vasco não terá Payet e Coutinho contra o Atlético-GO; titular é dúvida

Não será contra o Atlético-GO que a torcida do Vasco verá Coutinho e Payet jogando juntos pela primeira vez. Afinal, a dupla não viajará à Goiânia, onde ocorre o duelo contra o Dragão, nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Ambos não foram a campo no treino desta terça-feira (16), que encerrou a preparação para a partida em questão. Segundo o “ge”, eles fizeram um trabalho de aprimoração da parte física e, por isso, não embarcam com a delegação para a capital goiana nesta terça.

Quem deve viajar, mas é dúvida para começar jogando é o ponta Adson. O jogador, ainda segundo a matéria, não está 100% e pode largar no banco, com Rayan ou JP entrando em seu lugar.

Ele foi titular nos últimos oito jogos, sendo substituído seis vezes no período, o que pode estar indicando cansaço – dos 16 jogos em que começou jogando em 2024, saiu em 14 oportunidades. Além disso, Adson é o 11º em minutos no Vasco na temporada (1201), mas apenas o 21º no quesito minutos por jogo (52,1).

Dessa forma, a escalação provável do interino Rafael Paiva para o Cruz-Maltino contra o Atlético-GO é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson (JP ou Rayan), Praxedes e David; Vegetti.

