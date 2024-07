Corinthians confirma venda de volante para o Atlético

O Corinthians confirmou através de nota, nesta terça-feira (16), que chegou a um acordo com o Atlético na negociação pelo meio-campista Fausto Vera. O Galo já até anunciou o argentino como seu novo jogador. Assim, o clube paulista vai receber 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,7 milhões na cotação atual).

O Timão agradeceu ao atleta pelo período em que defendeu a equipe e desejou sucesso no novo clube.

Nesta terça-feira (16), o Sport Club Corinthians Paulista concluiu a negociação do meio-campista Fausto Vera ao Clube Atlético Mineiro. O Corinthians deseja sucesso ao atleta em sua sequência profissional.

Fausto Vera chegou ao Corinthians em 2022 cercado de expectativa junto ao Argentino Juniors, mas sua passagem foi irregular. No início, o meio-campista teve desempenho positivo com o treinador português Vítor Pereira, mas depois perdeu espaço. Ao todo, ele disputou 96 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências. Ele chamou a atenção do clube paulista durante disputa das Olimpíadas no Japão, em 2021.

Corinthians já buscou substituto no mercado

Como peça de reposição o Timão fechou a contratação de Alex Santana, que estava no Athletico Paranaense. Fausto Vera desembarcou em Belo Horizonte, na última sexta-feira (13), para realizar exames médicos e assinar vínculo que será válido até o final de 2027.

A sua contratação foi uma indicação do treinador Gabriel Milito, com que ele trabalhou no Argentino Juniors e vestirá a camisa 18. As tratativas entre Coringão e Galo foi prolongada por algumas semanas. Aliás, o volante chegou a ser ausência em treinamentos e até na lista de relacionados para partidas. O grande motivo é que o Corinthians não aceitava que o Atlético tinha proposto.

